"Parfois, la vie ne suit pas le script" : un ancien du Club de Bruges claque la porte en D1B

Tuur Dierckx a pris congé de Deinze. C'est un nouveau cadre qui arrête les frais.

La situation est toujours aussi désespérée à Deinze. Si le club parvient pour le moment à aligner une équipe, les joueurs d'expérience quittent le navire les uns après les autres.

Ce lundi soir, c'est Tuur Dierckx qui a officialisé son départ sur Instagram : "Parfois, la vie ne suit pas le scénario. Revenir à la maison pour jouer à Deinze était censé être un long chapitre, mais il s'est transformé en une courte histoire".

Pas le passage dont il avait rêvé

"Je suis très reconnaissant pour les amitiés et les rires incessants dans les hauts et les bas. Ce n'est pas la fin, juste un changement de direction. Merci à mes coéquipiers, au staff et aux supporters" conclut-il.

Cet été, Tuur Dierckx avait signé un contrat de deux ans à Deinze, revenant ainsi de sa première expérience à l'étranger, dans le club grec d'Atromitos.

Auparavant, l'attaquant révélé par le Club de Bruges (61 matchs pour les Blauw en Zwart) a également évolué pour Courtrai, Westerlo, l'Antwerp et Waasland-Beveren. A 29 ans, il est désormais contraint de se chercher un nouveau challenge.