Alors que la fin approche à Deinze, les langues se délient : "Le repreneur est un imposteur !"

La situation semble critique pour le KMSK Deinze. Mardi, le dossier a été une nouvelle fois examiné devant le tribunal de l'entreprise de Gand, mais le verdict ne sera rendu que mercredi. Les perspectives, cependant, s'annoncent peu encourageantes.

"Si je comprends bien, la faillite sera prononcée demain", commence le joueur Steve De Ridder lors de son entretien avec VTM. "Nous nous en doutions, mais nous étions quand même là, en espérant un miracle. Le dernier espoir s'est envolé."

De Ridder était l'un des joueurs qui souhaitaient encore jouer pour le club, et c'est ce qu'il a fait. "Jusqu'à présent, nous sommes allés aux entraînements et nous avons continué de jouer les matchs. Nous avions entendu des bruits dans les couloirs selon lesquels certaines parties étaient impliquées. Mais apparemment ce n'était pas suffisant."

Entre-temps, nous entrons dans le quatrième mois où les joueurs ne sont pas payés. Outre la déception, un sérieux sentiment de colère règne également. "Surtout envers Cissé (le repreneur Doudou Cissé, de la AAD Invest Group, nda). Il s'est présenté devant notre groupe et a dit : 'C'est moi qui paie.' Il a assuré que tout serait réglé. 'L'argent arrivera', je l'entends encore dire ça."

"Tout le groupe y croyait, mais maintenant il est clair qu'il est un imposteur. J'ai vraiment apprécié mes années passées à Deinze. C'était un groupe de joueurs agréable avec des supporters formidables. Tout près de la promotion en première division la saison dernière. Personne n'aurait pu penser que cela finirait ainsi."

De nombreux joueurs vont devoir chercher une nouvelle équipe, tandis que les supporters verront leur club simplement disparaître. "Pour beaucoup de gens, il s'agit de beaucoup d'argent. Nous avions tous un contrat professionnel. Je suis surtout en colère contre l'ancien groupe et le nouveau groupe. Il s'avère qu'il s'agit d'une bande d'escrocs."

"Je ne comprends pas non plus quel était leur but, ils n'avaient à aucun moment les fonds nécessaires et ils ont continué de mentir. C'est très regrettable que cela puisse encore se produire en Belgique", conclut De Ridder.