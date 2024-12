L'Union Belge "valide" la Coupe du Monde en Arabie Saoudite et s'explique

Ce mercredi, la FIFA validera et annoncera officiellement les pays-hôtes des Coupes du Monde 2030 et 2034. Aucune surprise à prévoir : l'Arabie Saoudite sera le pays organisateur de l'édition 2024.

Ce mercredi, la FIFA annoncera les pays-hôtes des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde. En 2030, la compétition sera co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec a priori un match d'ouverture en Amérique du Sud afin de rendre hommage aux 100 ans de la première édition.

Mais c'est bien sûr l'édition 2034 qui fait polémique. C'est en effet l'Arabie Saoudite qui sera le pays hôte, douze ans après le Qatar qui avait déjà défrayé la chronique : édition en hiver, droits de l'homme peu respectés au pays, nombreux décès sur les chantiers des stades, attribution au processus flou, etc...

L'Union Belge, pourtant, a annoncé ce mardi via communiqué soutenir ces deux candidatures : «L'URBSFA tient tout d'abord à féliciter les fédérations impliquées pour leur candidature et le dossier ambitieux et complet qui y est associé et les remercier pour leur engagement".

"Il va sans dire que l'URSBFA espère que les Diables Rouges se qualifieront pour les deux tournois. La fédération souligne que sa participation – comme pour toute autre compétition et tournoi – se fera de manière socialement responsable et respectueuse".

Le sujet du Mondial 2034 est cependant évoqué à part, car l'Union Belge est consciente des enjeux qui y sont liés. "L'URSBFA comprend les inquiétudes concernant la situation des droits de l'homme et les conditions de travail en Arabie Saoudite", déclare la fédération.

"Mais une Coupe du monde est plus qu’un événement sportif : elle peut être un catalyseur important de changement social. Bien que les acteurs politiques jouent un rôle majeur à cet égard, l'URSBFA souhaite soutenir et promouvoir des évolutions constructives (...) L'expérience de la Coupe du Monde au Qatar a montré que le dialogue et la coopération sont les meilleurs moyens d’amorcer des développements positifs".