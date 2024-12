Le Club de Bruges éliminé de la Youth League ?

C'est désormais officiel : le Club de Bruges U19 est éliminé de la Youth League. Malgré plusieurs prestations encourageantes, les résultats n'ont pas été au rendez-vous pour les jeunes Blauw en Zwart.

Les hommes de Robin Veldman n'ont remporté aucune rencontre dans cette compétition. Le bilan est de 3 défaites et 3 matchs nuls.

Pour son dernier match dans cette compétition, Bruges s'est incliné sur le score de 0-1 contre le Sporting, suite à un but contre son camp de Naïm Amengai à la 17e minute de jeu. La compétition est déjà terminée pour les Brugeois, sachant qu'elle ne compte que 6 journées.

Seules les 22 premières équipes et les équipes qualifiées par la voie des champions nationaux peuvent poursuivre la compétition. Alors que toutes les rencontres n'ont pas encore été disputées, le Club de Bruges n'est que 28e avec 3 points.

FT: 0-1. 😕 Ending our Youth League campaign with a lot of new experiences. Heads high, boys! 🔵⚫️ #NXTSCP #UYL pic.twitter.com/4DkVoITGHV