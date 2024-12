Beerschot - Standard, duel entre deux équipes devenues pragmatiques : "Soit tu joues ton football et tu dis au revoir, soit tu t'adaptes à la situation"

Ivan Leko le sait : le déplacement du Standard au Beerschot, samedi soir, ne sera pas facile. Les Rats n'ont plus perdu depuis six matchs à domicile et pratiquent désormais un football bien plus pragmatique... comme le Matricule 16.

Ivan Leko et Dirk Kuyt sont des amoureux du football. Les deux entraîneurs aiment le beau jeu mais, avec le noyau à leur disposition, sont obligés de revoir leur copie afin de pratiquer un football plus efficace. Ce vendredi, en conférence de presse, le T1 croate s'est exprimé sur l'affrontement qui l'attend face à l'ancien attaquant néerlandais, samedi soir au Kiel.

"Ce que je peux dire, c'est que le Beerschot a changé. Ils ont joué un football total pendant sept ou huit matchs, puis ils se sont dirigés vers un football plutôt dirigé vers les résultats, en ayant moins la possession de balle. Ils n'ont pas perdu leurs six derniers matchs à domicile, en battant Anderlecht et le Cercle et en partageant face à Bruges, Gand et Malines. Ça dit que cette équipe a su trouver le bon équilibre pour avoir des résultats."

Le Beerschot et le Standard, deux équipes tournées vers un football efficace

Comme il le répète souvent, Ivan Leko aimerait développer un football plus attrayant au Standard. Mais quand il a voulu le faire, l'entraîneur croate a vu ses joueurs perdre pied sur le terrain.

"Le spectacle pour les supporters et la presse, la possession sans ne rien faire du ballon, ça ne m'intéresse pas. Bien jouer pendant 60 minutes et perdre 3-0 non plus. Quand tu arrives dans un club, tu as deux choix. Soit tu joues ton football préféré, tu dis au revoir après six mois et en disant 'j'étais concentré, j'ai joué mon foot', ou tu t'adaptes à la situation, tu aides l'équipe et le club dans le but de faire des résultats. C'est toujours la première chose à laquelle il faut penser quand on commence un match."

Marwan Al-Sahafi, l'homme en forme dont il faudra se méfier

Au grand dam de ceux voulant voir un Standard offensif, c'est encore dans cette optique que les Rouches se déplaceront au Beerschot, ce samedi. Avec un œil tout particulier sur un homme, Marwan Al Sahafi, auteur de cinq buts depuis le début de la saison, dont des doublés contre Anderlecht et Bruges et une autre réalisation face aux Mauves, la semaine dernière.

"Il est en bonne forme et est difficile à arrêter, mais il n'y a pas que lui. Keita et Verlinden sont aussi des joueurs clés, qui aident à trouver un meilleur équilibre. C'est une autre équipe qu'il y a deux mois, et la semaine dernière, ils jouent jusqu'à la dernière seconde pour partager contre une équipe troisième en championnat et en Europa League. Ils ont trouvé le bon équilibre", a prévenu Ivan Leko.