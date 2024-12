De l'ombre à la lumière pour Anouar Ait El Hadj : "C'était son moment !"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée en toute fin de rencontre face à l'OGC Nice. Les Bruxellois ont gagné sur un but d'Ivanovic, servi par Anouar Ait El Hadj.

Le coach Sébastien Pocognoli vantait les mérites de son équipe en après-match, au micro de la RTBF. "On mérite amplement cette victoire. On a créé assez d’occasions pour gagner ce match plus tôt. Finalement, cela ne s’est décidé qu’à la dernière minute."

"On propose du jeu à chaque match. En partant de ce principe, il y a des points qui vont venir. Il faut continuer de la sorte", a continué Pocognoli.

Il a ensuite évoqué la prestation d'Anouar Ait El Hadj, qui est monté à la 79e minute de jeu et a délivré l'Union en toute fin de match, donnant l''assist à Franjo Ivanovic sur le but de la victoire.

"Ces dix minutes d’Anouar, c’est le fruit d’un travail intense dans les coulisses avec moi et avec le staff. Anouar a un talent que tout le monde connaît mais il y a d’autres choses que j’aimerais mettre en place pour lui", a poursuivi Pocognoli.

"Ce soir, c’était le moment de revenir dans la lumière. Il a très bien répondu mais il y a encore du travail à faire. Anouar pourra compter sur un coach qui sait ce qu’il fait avec les jeunes joueurs et avec les manquements qu’il a encore. Il faut qu’il ait confiance."