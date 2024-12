Le grand paradoxe d'Anderlecht et le gros défi de Renard : un calendrier surchargé et presque pas de tournante

David Hubert a été très clair : il ne fera pas "tourner pour tourner" en Croky Cup. C'est aussi parce que, paradoxalement, il n'a pas forcément de quoi faire énormément tourner.

"Je ne vais pas faire tourner juste pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins : ils doivent mériter leur temps de jeu". Avec ces mots, David Hubert a clairement fait comprendre que la tournante serait limitée ce soir en Coupe contre Westerlo. Paradoxal, car le calendrier du RSCA est surchargé comme jamais.

C'est en partie une véritable décision d'Hubert : celle de faire de la Coupe une vraie priorité. Pas question de risquer une mauvaise surprise contre un très bon Westerlo. En Pro League, la Croky Cup est un vrai raccourci vers un trophée et l'Europe, et Anderlecht n'est pas en position de la snober. Et même s'il souhaitait faire tourner, David Hubert ne pourrait pas le faire sans réellement affaiblir son onze.

Kikkenborg n'est pas Coosemans

Cela commence par Colin Coosemans. La plupart des équipes, même du top, font encore tourner entre les perches à ce stade de la compétition : Jackers a joué pour Bruges, Butez pour l'Antwerp, Penders pour Genk. Si Hubert disposait d'un n°2 à 100% digne de sa confiance, il l'alignerait probablement, mais Mads Kikkenborg peine à convaincre.

© photonews

En défense, tant que Jan Vertonghen n'est pas revenu, le Sporting n'a que trois hommes pour deux places : Zanka, Simic et... Amando Lapage. Le tout jeune Engwanda a encore du chemin à parcourir. Même Lapage n'a visiblement pas encore fait assez de progrès pour être titulaire en Coupe.

Mathias "Zanka" Jorgensen était arrivé pour permettre une tournante : il se retrouve titulaire indiscutable. Et Leander Dendoncker, dont la polyvalence devait permettre de dépanner en défense, y a été au mieux médiocre : il semble avoir réintégré la tournante au milieu, et y a même perdu sa place.

Sur les flancs, les postes sont doublés : Ludwig Augustinsson, s'il revient en forme, est un réel concurrent à Moussa N'diaye, et Thomas Foket monte en puissance. Au retour de Sardella, c'est peut-être le secteur qui doit le moins inquiéter Hubert.

Ashimeru peu fiable, Dendoncker décevant

L'entrejeu semble assez chargé en termes de quantité. Mais l'est-il suffisamment en qualité et en fiabilité ? Leander Dendoncker pourrait être titulaire ce soir et recevra encore sa chance ; il est arrivé pour amener son expérience dans les grands matchs, notamment en Europe. Mais il ne satisfait pas pour le moment, c'est certain.

Majeed Ashimeru est un autre cas épineux. Ce match de Coupe est l'exemple parfait du match qu'il aurait démarré pour prendre du temps de jeu, mais le Ghanéen est blessé, comme beaucoup trop souvent. Très apprécié, il n'est pas fiable, et cela pourrait amener Olivier Renard à considérer des options cet hiver.

Bref : l'entrejeu ce soir ressemblera simplement à l'une des tournantes habituelles qu'effectue déjà Hubert en championnat - Rits, Dendoncker, Leoni et Stroeykens se partagent le triangle. Yari Verschaeren, de son côté, risque fort de ne pas démarrer si l'on en croit les propos assez secs de David Hubert en conférence de presse : la dégringolade du n°10 des Mauves est un autre gros problème qui pourrait être réglé au mercato. Ce n'est pas nouveau : le RSCA se cherche un milieu créatif.

Pas de vraie doublure à Dolberg

Sur les flancs, quand tout le monde est fit, en comptant le retour qu'on espère imminent de Thorgan Hazard, les postes sont bel et bien doublés - Amuzu, Hazard, Dreyer, Edozie. En y ajoutant Tristan Degreef, qui a progressé dans la hiérarchie, on peut parler d'un secteur solide tant en qualité qu'en quantité.

En pointe, c'est autre chose : Luis Vazquez n'a pas le niveau pour être la doublure de Kasper Dolberg, qui joue donc tous les trois jours sans sourciller. À la moindre blessure du Danois, Anderlecht perd sa garantie de buts. Dolberg peut-il continuer à enchaîner ? On l'espère certainement du fond du coeur dans les bureaux de Neerpede... et peut-être scrute-t-on le marché.