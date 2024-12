"Si je marque contre Anderlecht, je le fêterai" : Louis Patris se confie avant d'affronter les Mauves, club auquel il appartient toujours

Louis Patris affrontera les Mauves ce dimanche avec Saint-Trond. Un match particulier pour le joueur de 23 ans... qui célébrera tout de même s'il venait à marquer.

L'Anderlechtois prêté dans le Limbourg, Louis Patris, retrouvera ses anciennes couleurs ce dimanche. Saint-Trond affrontera les Mauves pour le compte de la 18e journée de Pro League. L'arrière droit se confie au micro de Le Soir avant d'aborder cette rencontre.

"Ce que j'ai découvert ou retrouvé dans mon nouveau club ? Le plaisir de rejouer," pointe l'arrière droit. "C’était difficile, à Anderlecht, de ne pas pouvoir participer au projet, de ne pas vraiment être là, et de se dire qu’on est impuissant face à la situation. Ici, j’ai retrouvé cette excitation d’arriver au jour du match en me disant que je peux changer quelque chose, par une action décisive défensive ou offensive."

"Au final, quand on analyse ma saison anderlechtoise, on peut se dire que ce n’était peut-être pas la bonne option, mais je n’ai aucun regret. Et je ne me suis jamais dit que je n’aurais pas dû rejoindre le Sporting. Jusqu’ici, je suis content de tous les choix que j’ai effectués," explique le nouveau joueur des Canaris.

Un temps d’adaptation à Anderlecht qui aura fait défaut à Patris : "Je sais que j’ai besoin de quelques matches pour me mettre dans le rythme. On l’a bien vu ici à Saint-Trond où mes deux ou trois premiers matches étaient, disons, moyens. J’étais en tout cas moins bon que ce que je ne pouvais être. Puis, cela a été de mieux en mieux. À Anderlecht, je n’ai pas eu ce temps-là pour mieux m’adapter."

"Si je marque contre les Mauves, est-ce que je célébrerais ? Je le dis honnêtement, ce serait un bonheur, mais le même bonheur que si c’était contre Dender, le Cercle ou le Standard," souligne-t-il. "Que je sois prêté ne change rien à l’affaire. Je le fêterai donc comme n’importe lequel, mais sans jamais chambrer les supporters bruxellois ou qui que ce soit. J’espère d’ailleurs que le Sporting réussira une belle saison, mais dimanche, je n’aurai pour seul objectif que de l’emporter avec Saint-Trond, l’équipe dont je défends aujourd’hui le maillot."