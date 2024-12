Grave blessure pour un Belge, ancien grand talent du PSV Eindhoven et passé par la Pro League

Dante Rigo, ancien international U21 considéré à l'époque comme l'un des grands talents du PSV Eindhoven, évolue actuellement en Ligue 2, à Grenoble. Malheureusement, il s'est blessé ce samedi contre le Red Star.

Grenoble vit une saison très compliquée en Ligue 2 et n'a plus gagné en championnat depuis le 18 octobre dernier. Dans cette équipe qui ne tourne pas très bien, on retrouve habituellement une tête connue : Dante Rigo (26 ans), ancien milieu de terrain du Beerschot (13 matchs, un but).

Mais ce samedi, Grenoble s'est incliné sur la pelouse du Red Star FC (3-1), et Rigo s'est occasionné une grave blessure. À la demi-heure de jeu, le Belge est sorti en larmes après que sa cheville ait tourné. Selon le Dauphiné Libéré, il s'agirait d'une fracture de la cheville.

La saison de Rigo, qui évolue au GF38 depuis juillet 2023 après son passage au Beerschot, pourrait donc d'ores et déjà être finie. Ce serait un coup dur à la fois pour le joueur et le club, 12e de Ligue 2 et plus concerné par la course au maintien qu'à la montée.

Dante Rigo a été formé au PSV Eindhoven jusqu'à porter les couleurs de l'équipe A à 9 reprises. Après quelques prêts aux Pays-Bas, le Belge signait au Beerschot en 2022 et y disputait une saison complète, pour 38 matchs, 2 buts et 3 passes décisives.

En fin de contrat en juin 2023, Rigo signait à Grenoble, ancien club de Ligue 1 qui évolue en deuxième division française depuis plusieurs années maintenant.