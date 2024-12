La première défaite de Kompany en Bundesliga fait mal

Vincent Kompany n'a pas réussi à enchaîner après la démonstration au Shakhtar Donetsk. Le Bayern Munich s'est incliné à Mayence.

Quelques semaines après avoir été éliminé en Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison en championnat. Les hommes de Vincent Kompany se sont inclinés (2-1) sur la pelouse de Mayence, et Vincent Kompany ne se cachait pas après ce revers qui permet aux concurrents de se rapprocher au classement.

"Nous avons affronté une équipe qui a montré beaucoup de vie et de détermination, une équipe qui était prête à se battre à chaque moment", reconnaît le Belge en conférence de presse. "Je ne pense pas que nous avons manqué de détermination, nous en avons montré aussi, mais nous avons déjà fait mieux par le passé".

Le Bayern Munich recevra le RB Leipzig la semaine prochaine, et devra faire mieux pour ne pas finir l'année sur une note négative. "Nous n'étions pas à notre meilleur niveau aujourd'hui. Mais ce match est terminé. Nous utiliserons cette défaite pour nous motiver et préparer au mieux le match de vendredi", résume Vincent Kompany.

"Nous ne pouvons plus changer le résultat de ce match. Les défaites font toujours mal mais nous pouvons gagner tant de matchs dans le futur. L'équipe veut s'améliorer et aller de l'avant, la motivation est là et l'objectif immédiat et de gagner vendredi", conclut le coach du Bayern.

Le Bayern Munich reste leader de Bundesliga avec 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, mais l'Eintracht Francfort peut revenir à 3 points en cas de victoire ce dimanche au RB Leipzig.