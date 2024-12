🎥 "Aucun moment ne m'a jamais autant marqué" : sauveur de Galatasaray en fin de match, Michy Batshuayi se confie

VĂ©ritable sauveur de Galatasaray contre Trabzonspor, Michy Batshuayi a fait trembler tout le stade. Ému et trĂšs heureux, le joueur belge s'est prĂ©sentĂ© Ă l'interview.

Pour Michy Batshuayi, c'est la joie ! Double buteur contre Galatasaray, le Diable Rouge semblait sur un véritable nuage lors de son interview d'après-match.

Une véritable explosion : "J'ai vécu beaucoup de moments dans ma carrière, mais aucun ne m'a autant marqué que ce but à la dernière minute. J'ai cru que le stade allait exploser," confie le buteur au micro de beIN SPORTS.

"Le dernier match en Europa League, il n'était pas bon de ma part. J'étais déçu. De faire gagner l'équipe comme ça, c'est vraiment bien," pointe le buteur au micro de Galatasaray TV. "C'est important et ça donne de la force et de la confiance à tout le monde. C'est important devant nos supporters. Ça fait énormément plaisir."

C'est le flair d'attaquant

Le natif de Bruxelles a ensuite tenté de décrire son but qui a permis à son équipe de prendre l'avantage à la dernière minute : "Je sais pas expliquer. C'est le flair d'attaquant. Je sens que la balle va tomber là. J'ai juste senti et la balle est partie dans le goal donc c'était incroyable. C'est juste l'instinct du buteur, le flair. Quand tu vois que tout le monde est devant moi, je reste derrière, je traîne et je suis sûr que la balle passe."