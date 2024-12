Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, stop ou encore ? Vincent Mannaert donne une mise à jour très importante !

L'actualité autour de Domenico Tedesco, sélectionneur des Diables Rouges, est très mouvementée. Le nouveau directeur sportif de l'Union belge, Vincent Mannaert s'est exprimé sur le sujet.

Dominico Tedesco, sélectionneur des Diables Rouges, a vécu une année 2024 très compliquée. Après une campagne décevante à l'Euro en Allemagne, marquée par une élimination en huitièmes de finale contre la France, l'équipe nationale belge a enchaîné avec des performances médiocres en Ligue des Nations.

Avec une série de défaites, les Diables Rouges ont terminé troisièmes ex-aequo de leur groupe, les obligeant à disputer un barrage pour rester dans la Ligue A. Récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs quant à l'avenir du sélectionneur à la tête des Diables Rouges. Certains noms ont été cités pour lui succéder, notamment celui de Michel Preud'homme.

Dominico Tedesco s'est récemment entretenu avec Vincent Mannaert, nouveau directeur sportif de l'Union Belge. A l'occasion d'un séminaire à la haute école Thomas More de Malines, ce mardi, Mannaert a donné plus d'informations quant au futur du sélectionneur de la Belgique.

"La décision à propos du sélectionneur n'a pas encore été prise", a alors iniqué l'ancien homme fort du Club de Bruges, relate La Dernière Heure. "J'ai eu plusieurs entretiens avec Domenico Tedesco. Il n'y aura pas de décision en décembre, et peut-être pas non plus en janvier. Ce n'est pas pour des raisons juridiques, comme je l'entends partout, mais sportives."

Selon Mannaert, "une analyse approfondie est nécessaire". "Je veux me baser sur ce que j'ai moi-même ressenti lors des entretiens. J'ai également échangé avec mon prédécesseur Franky Vercauteren. Il faut entendre les deux versions de l'histoire, y compris celle du sélectionneur (...) Domenico Tedesco a très bien commencé (...) C'est un sujet qui demande beaucoup d'attention et de temps."