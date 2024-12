Voici le 11 le plus cher de Pro League : un gardien remplaçant... et des joueurs de trois clubs seulement !

Transfermarkt.com a récemment mis à jour les valeurs de transfert de la Jupiler Pro League. Assez logiquement, le Club de Bruges domine les débats. Mais Anderlecht et Genk s'en sortent également bien.

Gardien de but

Cela va probablement être la plus grande surprise. Le gardien le plus cher de Pro League est... Mike Penders, pourtant sur le banc. Son transfert à Chelsea pour 20 millions d'euros a fait gonfler sa valeur marchande, même s'il ne vaut actuellement "que" 5 millions selon Transfermarkt. Il dépasse désormais Jean Butez, qui valait encore 8 millions en juin dernier !

Défenseurs

Les deux noms sur les flancs seront moins surprenants. Maxim De Cuyper est coté à 12 millions. Il est devenu Diable Rouge et est incontournable au Club Bruges. Sur le côté droit, on retrouve Zakaria El Ouahdi avec une valeur marchande de 10 millions. Genk se frotte les mains.

Dans l'axe, une combinaison de joueurs de Club Bruges et de Genk : Matte Smets a vu sa valeur passer de 4 millions début janvier à 10 millions maintenant. Mais le joueur le plus cher en Jupiler Pro League est Joel Ordonez. Et c'est encore plus impressionnant, car il est désormais évalué à 18 millions, alors qu'il était à 2,5 millions il y a un an. Il surpasse tous ses coéquipiers au Club.

Milieu de terrain

Encore deux joueurs de Club Bruges dans l'entrejeu : Ardon Jashari et Raphael Onyedika. Ils sont respectivement estimés à 11 et 16 millions. Devant eux, le premier joueur d'Anderlecht à apparaître est bien sûr Mario Stroeykens. Fortement critiqué au début de sa carrière, il est maintenant évalué à 14 millions d'euros.

Ailiers

Sans surprise, on retrouve encore deux joueurs de Club de Bruges sur les ailes. Andreas Skov Olsen est le seul dont la valeur marchande a... diminué, passant de 20 millions en 2023 à 16 millions maintenant.

De l'autre côté, on retrouve Christos Tzolis qui sera également une source de revenus pour les Blauw & Zwart dans le futur, car il est désormais évalué à 18 millions après avoir été acheté 6,5 millions l'été dernier.

Attaquant

Normalement, nous devrions mentionner Kévin Denkey ici, car avec ses 14 millions, il est le plus cher à ce poste, mais le Togolais a disputé son dernier match pour le Cercle.

Derrière lui, c'est Kasper Dolberg, avec une valeur marchande de 13 millions d'euros, qui est l'attaquant le plus cher de notre championnat. Le Danois devrait encore voir sa valeur augmenter dans les mois à venir. Anderlecht espère qu'il pourra maintenir ce niveau, car s'il devait partir, ce serait pour beaucoup plus que ce pour quoi ils l'ont recruté.