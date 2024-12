Les arnaques de Gérard Lopez : Victor Osimhen a rapporté bien moins que prévu au LOSC

Gérard Lopez a coulé presque tous les clubs par lesquels il est passé : Mouscron et Bordeaux peuvent en témoigner. Fort heureusement, Lille lui a survécu, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de la part du Luxembourgeois...

De 2017 à 2020, Gérard Lopez était propriétaire et président du LOSC, avant de devoir céder le club en raison de dettes colossales. Au moment de son départ, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois était également soupçonné de détournement de fonds dans le cadre du transfert de Victor Osimhen à Naples.

Dans L'Equipe, Olivier Létang, actuel président des Dogues, a confirmé que ce transfert, officiellement record pour une vente lilloise, était une arnaque à la Lopez. L'ex-Carolo est loin d'avoir rapporté autant que prévu au LOSC, vendu 70 millions d'euros au Napoli.

"Pour vendre Osimhen 70 millions d'euros, Lille a dû acheter pour 20 millions d'euros quatre joueurs de Naples dont la valeur était de zéro euro", rappelle Létang. Aucun de ces joueurs ne s'est imposé au LOSC, et deux ont même rapidement signé en D4 italienne.

"Il a aussi fallu payer les intermédiaires, les plus values, les commissions... Le LOSC a gagné beaucoup plus d'argent sur les ventes de Carlos Baleba à Brighton (30 millions d'euros) et Amadou Onana à Everton (40 millions d'euros)", affirme l'actuel président de Lille. Une enquête judiciaire avait été ouverte concernant ce transfert, impliquant Gérard Lopez, Aurelio De Laurentiis et divers intermédiaires.

Officieusement, on peut donc considérer que c'est le Belge Amadou Onana, vendu 40 millions et donc second plus gros transfert sortant de l'histoire du LOSC, qui en est le véritable record de vente...