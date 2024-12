Les Diables en chute libre : la valeur marchande des Belges de Premier League dégringole

Transfermarkt met progressivement à jour les valeurs marchandes des différents championnats. La Premier League y est passée cette semaine, avec notamment une chute pour plusieurs joueurs belges.

On a déjà pu analyser la nouvelle valeur marchande des joueurs de Jupiler Pro League, où le duo Ordoñez-Tzolis du Club de Bruges est désormais en tête du classement des joueurs les plus chers de Belgique. Mais Transfermarkt met à jour ces valeurs pour chaque championnat européen, à l'approche du mercato de janvier qui s'ouvre dans moins de deux semaines.

En Premier League, Bukayo Saka est désormais le joueur le plus cher avec une valeur de 150 millions devant Phil Foden évalué à 140 millions. Un changement qui s'explique par la mauvaise passe de Manchester City. Et côté belge, cette mauvaise passe a aussi des conséquences.

Jérémy Doku, le Belge le plus cher de Premier League, voit en effet sa valeur baisser de 10 millions d'euros et passer de 70 à 60 millions d'euros. Même constat pour son coéquipier Kevin De Bruyne, qui passe de 45 à 35 millions d'euros et n'est dès lors plus dans le top 3 des Belges le plus cher d'Angleterre.

Le deuxième Belge le plus cher de Premier League est Amadou Onana, dont la valeur reste stable : le milieu d'Aston Villa est évalué à 55 millions d'euros. Youri Tielemans, son coéquipier à Villa, reste également stable à 30 millions d'euros.

La troisième marche du podium belge est occupée par Roméo Lavia : le milieu de terrain de Chelsea, malgré ses blessures récurrentes, profite de ses belles performances et de la superbe saison des Blues pour gagner 5 millions de valeur marchande et être évalué à 40 millions d'euros.

Leandro Trossard était évalué à 35 millions d'euros en début d'année ; il n'est désormais plus évalué qu'à 30 millions d'euros. L'ailier d'Arsenal a un peu perdu de son importance et, surtout, a récemment atteint la trentaine.

La valeur de Timothy Castagne ne baisse "que" de 2 millions d'euros, passant de 17 à 15 millions malgré sa très mauvaise passe avec Fulham. Même étrange constat pour Orel Mangala qui reste évalué à 20 millions malgré sa mauvaise saison avec Everton.

Les valeurs de Matz Sels (7 millions d'euros) et Wout Faes (20 millions d'euros) restent également stables, ce qui peut là aussi surprendre, pour des raisons différentes : Sels est brillant avec Nottingham Forest, mais à 32 ans, sa valeur n'augmentera plus. Faes, lui, vit des semaines compliquées, mais n'a été mis sur le banc que récemment par Van Nistelrooy ; s'il y passe le reste de la saison, son prix devrait descendre.