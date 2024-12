Nouveau coup d'arrêt pour Ronny Deila : l'ancien coach de Bruges et du Standard remercié après dix matches

Le Norvégien avait rebondi au soleil après son départ de la Venise du Nord. Sa nouvelle aventure vient de prendre fin.

La carrière d'entraîneur de Ronny Deila connaît un nouveau coup d'arrêt. Suite à son départ de Bruges, le norvégien rebondissait aux Emirats Arabes Unis au Al-Wahda FC. Toutefois, le club émirati vient d'annoncer que le Norvégien n'était plus son entraîneur.

Deila posait ses valises dans le Golfe au mois de juillet, mais il n'a pas été à la hauteur des ambitions du club et est contraint de quitter Al-Wahda FC après dix matches.

Le club est actuellement cinquième au classement avec 18 points en 10 matches, soit neuf de moins que le leader, le Sharjah FC. Insuffisant pour la direction du club, qui a décidé d'intervenir. Pour Deila, 49 ans, cela signifie qu'il devra se mettre à la recherche d'un nouveau défi.

À l'été 2023, il avait été nommé entraîneur du Club, qu'il avait quitté avant la fin de la saison. Son successeur, Nicky Hayen, a redressé la barre et remporté le titre, a atteint les demi-finales de la Conference League et réalise un bon parcours en Ligue des champions et en championnat cette année.