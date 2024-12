Un ancien coach de D1A pose sa candidature pour rejoindre Anderlecht : "J'attends le bon moment pour contacter Olivier Renard"

Les deux hommes se connaissent depuis bien longtemps. Mais David Hubert voudra-t-il de Glen De Boeck dans son staff ?

Glen De Boeck est un entraîneur libre depuis son départ de Courtrai, il y a un an. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, l'ancien adjoint d'Anderlecht et T1 du Cercle, Waasland-Beveren, Mouscron et Lokeren a cependant affirmé qu'il souhaitait retrouver place sur un banc.

"Pour le moment, je n'ai pas encore reçu d'offre. Je ne cherche pas spécialement un poste d'entraîneur principal. Un rôle d'adjoint, pour épauler un entraîneur plus jeune et lui donner mon expérience, me conviendrait très bien aussi."

Le coach de 53 ans, passé par Boom, Anderlecht et Malines en tant que joueur, en a déjà parlé avec un homme qu'il connaît bien : David Hubert. Les deux anciens joueurs ont un passé commun. "Il a été mon capitaine à Mouscron. J'étais encore présent à son mariage et nous avons une bonne relation, je sais que je pourrais lui apporter quelque chose", poursuivait De Boeck, qui semblait déjà avoir imaginé, à l'époque, le futur de son ex-milieu de terrain.

"Je vais attendre le bon moment pour contacter le directeur sportif, Olivier Renard" insistait Glen De Boeck, qui aurait pu recevoir un autre rôle dans le milieu du football, mais qui l'a refusé.

"J'ai reçu une offre pour devenir directeur technique. Mais si je dois faire un choix maintenant, il faut que ça soit le bon. C'est un club qui va dans la bonne direction, ce qui me donne envie d'y réfléchir", a conclu Glen De Boeck, visiblement assez séduit par le projet d'un club dont il n'a pas souhaité dévoiler l'identité.