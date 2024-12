Carl Hoefkens fait sensation aux Pays-Bas, il explique ce qui a changé par rapport au Standard

Carl Hoefkens est l'auteur d'une très bonne première partie de saison avec le NAC. L'équipe de Breda est neuvième et dépasse les attentes.

Cet été, Carl Hoefkens s'est relancé aux Pays-Bas après des expériences frustrantes au Club de Bruges et au Standard. Six mois après son arrivée, le NAC Breda, promu en Eredivisie, se porte particulièrement bien.

Outre la neuvième place au classement, les supporters apprécient aussi le "football de combat" qu'apporte Hoefkens. Les joueurs affichent une implication de tous les instants, le message de l'entraîneur belge semble coller à la mentalité du noyau et à celle du club en général.

L'équipe a déjà hérité du surnom d''Atletico Breda'. "J'en ai entendu parler, et je trouve que c'est un compliment", a déclaré Hoefkens dans Het Nieuwsblad. "Je savais qu'ils voulaient voir du football total, avec passion et enthousiasme, donc c'est ce que nous avons fait".

Carl Hoefkens peut travailler dans un environnement plus serein

"Évidemment, ça a été un ajustement pour moi. Au Club de Bruges et au Standard, je me reposais surtout sur nos forces, alors qu'ici nous nous adaptons davantage à l'adversaire et pensons davantage en termes de perte de balle" a-t-il ajouté.

Les attentes sont bien différentes par rapport au Club de Bruges et au Standard. Le contexte fait beaucoup : il ne doit pas composer chaque semaine avec des rumeurs de C4 : "C'est une énorme différence. Cela m'a permis de devenir un bien meilleur coach".