Un choix sentimental : comment Felice Mazzù aurait pu entraîner... en Arabie Saoudite

Felice Mazzù s'apprête à faire son retour au Mambourg, en tant qu'entraîneur de Saint-Trond. Lors d'un récent entretien, le coach trudonnaire a déclaré avoir refusé une offre venue... d'Arabie Saoudite.

La date est cochée dans son agenda depuis la publication officielle du calendrier. Ce samedi, Felice Mazzù fera son retour au Mambourg, en tant qu'entraîneur de Saint-Trond.

Grand amoureux du Sporting Charleroi et de la ville, ce n'est pas la première fois que l'entraîneur de 58 ans, passé sur les bancs d'Anderlecht, de Genk et de l'Union, reviendra dans le stade où il a connu ses plus grands succès.

Ce sera la première fois, par contre, depuis son dernier licenciement du RCSC, en mars dernier. "J'aimerais que mon retour au Mambourg passe au second plan" assurait Mazzù en conférence de presse, ce vendredi.

Révélé à Tubize et au White-Star Woluwé, Felice Mazzù n'a jamais entraîné en dehors de la Belgique. Il a toutefois révélé que cela aurait été possible, il n'y a pas si longtemps.

"J'ai reçu une offre venue de l'Arabie Saoudite, que je n'ai pas acceptée" a déclaré Felice Mazzù, qui a préféré rester auprès de son père, plus totalement autonome. Comme toujours, pour lui, le cœur a parlé en premier.