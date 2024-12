🎥 La magnifique communion entre Amadou Onana et les fans d'Aston Villa

Amadou Onana s'est fait saluer par les supporters d'Aston Villa ce samedi. Le joueur belge a fĂȘtĂ© la victoire avec les fans aprĂšs le match.

Amadou Onana faisait son retour dans le onze de base d'Aston Villa lors de la victoire des Villans contre Manchester City. Youri Tielemans, qui a été élu homme du match, prenait également place avec les titulaires.

Suite à sa blessure, le Diable Rouge n'avait plus démarré une rencontre avec son équipe depuis le 3 novembre dernier. C'était lors d'une défaite des hommes d'Unai Emery sur le score de 4-3.

Cette fois, le joueur belge a porté plus de chance. En effet, Aston Villa s'est imposé sur le score de 2-1 face à Manchester City. Onana et les siens enfoncent donc encore plus les Sky Blues, qui traversent une période compliquée.

Après la rencontre, le natif de Dakar en a profité pour saluer les supporters. Une image de communion qui a fait le tour des réseaux sociaux.