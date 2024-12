L'Antwerp veut frapper un grand coup et faire revenir ce Diable Rouge en Belgique !

Olivier Deman a quitté le Cercle de Bruges pour le Werder Brême en 2023. Il y a signé un contrat de cinq ans jusqu'à la mi-2028.

Il joue actuellement peu avec le club allemand. En Bundesliga, il n'a joué que 59 minutes, soit à peine 4 % du temps de jeu disponible.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l'Antwerp envisagerait de ramener Deman en Jupiler Pro League. Le Great Old est à la recherche de renforts au poste d'arrière droit.

L'objectif est de faire venir Deman dès le mois de janvier. Il est certain que Deman quittera le Werder Brême, mais il reste à savoir où et sous quelle forme, un prêt ou un transfert définitif.

Olivier Deman compte 4 sélections chez les Diables Rouges. Il a fait ses débuts en équipe nationale le 20 juin 2023.

🇧🇪 Infos #DiablesRouges :



🟢⚪️🇩🇪 In a delicate situation with his club, where he has played only 4% of minutes in #Bundesliga, Olivier Deman could already leave Werder Bremen this winter. In need of a left-back, Royal Antwerp FC might make a move for him during this window.

👀… pic.twitter.com/AJzvklrnbN