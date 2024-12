Encore un revers pour Philippe Clément : sera-t-il toujours là pour commencer 2025 ?

Philippe Clément espérait finir 2024 en beauté et s'enlever un poids des épaules. Mais ce jeudi, les Rangers se sont encore inclinés.

Les fêtes pourraient être plus belles pour Philippe Clément. Après une très belle série de victoires qui avait ramené les Rangers à portée du Celtic Glasgow, ils se sont inclinés pour la 4e fois de la saison ce jeudi (2-1) sur la pelouse de St Mirren.

Une défaite qui a pris forme dès la première période, que Clément n'a pas appréciée du tout. "La première période n'était pas acceptable. J'étais très en colère à la pause, j'ai changé deux joueurs mais cela aurait pu être 8 ou 9", déclarait d'ailleurs le Belge après la rencontre via Premier Sports.

Parmi les joueurs montés à la pause, Nicolas Raskin, dont le dynamisme a entre autres permis aux Rangers de revenir à 1-1. St Mirren a toutefois fait 2-1 en toute fin de match, mais l'entraîneur belge était content de la réaction de ses troupes. "Si nous avions joué tout le match comme après la pause, nous n'aurions jamais perdu", regrette Philippe Clément.

Le fait est qu'après une excellente série, les Rangers subissent un nouveau coup d'arrêt entre les fêtes, avant un déplacement piégeux ce dimanche à Motherwell. Un match qui ressemblera - une nouvelle fois - à un must win pour Philippe Clément, régulièrement présenté comme sous pression cette saison à Glasgow.

Les Rangers ont également perdu la finale de la Coupe de la Ligue il y a quelques semaines, face au grand rival et leader du Celtic, et la Premier League écossaise est donc d'autant plus importante après une saison blanche pour le club...