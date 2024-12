Manchester United voit un Belge de Pro League comme un futur titulaire et souhaite le recruter !

Auteur de bonnes prestations avec l'Antwerp, Senne Lammens est suivi par une écurie européenne prestigieuse, en quête de renouveau. En effet, Manchester United serait intéressé par ses services.

Depuis plusieurs années, la filière des gardiens belges est particulièrement suivie en Europe, et encore plus en Angleterre. Cet été, encore, Mike Penders avait signé à Chelsea contre 20 millions d'euros, après quelques matchs disputés seulement en Pro League.

Si le jeune portier de Genk ne rejoindra officiellement le noyau des Blues que la saison prochaine, il pourrait compter, dans ses prochains adversaires, l'actuel gardien de l'Antwerp, Senne Lammens.

Manchester United voudrait Senne Lammens !

En effet, The Telegraph affirme qu'une écurie anglaise prestigieuse, en quête de renouveau, serait intéressée par ses services : Manchester United. Les pensionnaires d'Old Trafford auraient remarqué les erreurs récentes et assez nombreuses d'André Onana et Altay Bayindir et chercheraient une solution à long terme pour les suppléer.

Le quotidien anglais précise que Manchester United aurait envoyé des scouts au Bosuil à plusieurs reprises... au même titre que le Borussia Dortmund, qui aurait aussi un œil sur Senne Lammens.

Dans un premier temps, l'ancien Diablotin (22 ans) pourrait remplacer le deuxième gardien, Bayindir, qui cherchait un club dans lequel il pourrait être titulaire. Mais sur le long terme, Man U ne voit plus André Onana comme un titulaire indiscutable, et Lammens pourrait en profiter.