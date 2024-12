Un mercato très ambitieux de la lanterne rouge pour remonter la pente ? "Ils ne mettront pas tout leur argent chez nous, mais on peut en profiter"

Le Beerschot passera le Nouvel An en position de lanterne rouge du championnat. Dirk Kuyt espère du renfort en janvier, et compte sur le propriétaire United World, qui ne détient plus qu'un seul club européen.

Lors de sa conférence de presse après la défaite à Louvain, Dirk Kuyt a indiqué que le noyau du Beerschot n'était pas assez large. "Je regarde surtout l'équipe actuelle, mais avec Benjamin Ehresmann, le directeur sportif, on est en contact permanent pour améliorer les choses. Idéalement, des renforts seront ajoutés à chaque ligne, en janvier, en raison du manque de profondeur de notre noyau et des diverses blessures. J'espère du renfort rapidement." Désormais, le Beerschot est le seul club européen détenu par United World, depuis la vente de Sheffield United. Une situation qui peut offrir des ressources financières supplémentaires. "J'en ai déjà discuté avec eux. J'espère qu'il y aura une évolution positive, même s'il est évident que tout l'argent d'United World n'ira pas au Beerschot." Plus de moyens financiers pour le Beerschot ? Malgré la situation autour de Sheffield United, Dirk Kuyt a souligné que le promu avait, depuis un certain temps, un plan concret pour son avenir. "Ce plan est indépendant de Sheffield. Mais nous pouvons profiter de cette situation pour y parvenir." Le mercato hivernal sera crucial pour le Beerschot, qui doit rapidement remonter au classement pour éviter la relégation. Kuyt espère renforcer son équipe avec des achats ciblés afin de réaliser une meilleure deuxième partie de saison. Si le club doit agir vite pour laisser son siège de lanterne rouge, Kuyt reste optimiste. "Nous allons nous battre pour remettre le Beerschot sur les rails, nous travaillerons très dur là-dessus", a conclu l'ancien attaquant néerlandais.