Un club de Pro League ouvre pour la première fois la porte à des investisseurs étrangers : "Nous avons besoin de cinquante millions d'euros"

Le Racing Genk a clôturé l'année 2024 en tant que leader de la Jupiler Pro League. Les Limbourgeois espèrent célébrer le titre de champion en fin de saison, mais c'est aussi structurellement que l'année 2025 sera cruciale.

Le Racing Genk est leader de la Jupiler Pro League et est toujours en course en Croky Cup. Peter Croonen est donc un président satisfait. "Genk a toujours aligné ses ambitions sportives sur la réalité financière", a-t-il lancé dans les colonnes du Belang van Limburg, en cette fin d'année.

"De cette manière, il n'a jamais été nécessaire d'attirer du capital externe. Il n'y a que deux clubs rentables en Belgique : le Racing Genk et le Club de Bruges" a poursuivi l'homme fort des Limbourgeois.

Genk cherche une augmentation de capital

Toujours enregistré comme ASBL, le KRC Genk va vivre une grande transformation l'année prochaine. "Au cours de l'année 2025, toutes les activités footballistiques seront regroupées au sein d'une société anonyme (SA). De cette façon, nous pourrons attirer des investisseurs externes pour notre plan."

"Nous avons pour projet de construire un nouveau centre d'entraînement", enchaîne le président. "Mais ce n'est pas tout. Nous voulons également construire un stade pour les U23 et le KRC Genk Ladies. Et en plus de cela, nous voulons préparer la Cegeka Arena pour les vingt à cinquante prochaines années."

Le Racing Genk veut rester un club de haut niveau en Belgique"

"Pour ce dernier point, nous cherchons donc un investisseur externe", conclut Croonen. "Nous estimons avoir besoin d'environ 45 à 50 millions d'euros. L'objectif est de commencer les travaux de rénovation en 2030. De cette manière, Genk souhaite rester un club de haut niveau de manière durable en Belgique."