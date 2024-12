Will Still veut amener un ancien serial buteur de Pro League, devenu indésirable, au RC Lens !

Indésirable à l'Olympique Lyonnais, l'ancien de La Gantoise Emmanuel Gift Orban attire tout de même un certain intérêt. Le buteur nigérian pourrait rebondir à Lens, toujours en Ligue 1.

Ses premiers mois à La Gantoise avaient été sensationnels. Auteur de 32 buts et 2 passes décisives en 52 matchs avec les Buffalos, Emmanuel Gift Orban avait rapidement mis tout le monde d'accord sur les pelouses belges, mais aussi européennes.

A tel point qu'au mois de janvier dernier, l'Olympique Lyonnais est venu déposer 14 millions sur la table des dirigeants Gantois, en proposant à Gift Orban un contrat courant jusqu'en juin 2028.

Initialement acheté pour un petit peu moins de cinq millions d'euros par La Gantoise, Emmanuel Gift Orban a peiné à s'adapter à son nouvel univers. Par des sources internes, le Nigérian était souvent décrit comme distant, voire désagréable par moments.

Deux clubs veulent relancer Emmanuel Gift Orban, indésirable à Lyon

Sur le terrain, ses performances n'ont jamais été les mêmes qu'en Belgique. Premièrement parce qu'il n'a pris part qu'à 21 rencontres depuis un an, dont neuf titularisations seulement, et qu'il n'a inscrit que cinq buts. Emmanuel Gift Orban est devenu indésirable au bord du Rhône. Il n'a plus joué depuis trois mois, et le derby face à Marseille perdu dans les derniers instants.

Il pourrait cependant trouver une porte de sortie dès l'hiver. Selon les informations du quotidien français l'Équipe, le RC Lens d'un certain Will Still aurait déposé une première offre pour s'attacher ses services. Inférieure, toutefois, aux 12 millions d'euros hors bonus demandés par Lyon. En outre, Hoffenheim aurait déjà fait deux propositions, dont une avec une indemnité de dix millions d'euros. Insuffisante, donc, elle aussi, mais proche des demandes rhodaniennes.

Alors que le mercato n'a pas encore officiellement commencé, il y a déjà de fortes chances qu'Emmanuel Gift Orban quitte Lyon dès ce mois de janvier.