🎥 L'âme d'un capitaine...et d'un Diable Rouge ? Comment Nicolas Raskin s'est refait une santé chez les Rangers

Nicolas Raskin prend de plus en plus de place chez les Glasgow Rangers. Il ne fait que monter en puissance depuis quelques semaines.

Être capitaine pour un match aussi spécial que l'Old Firm derby entre les Rangers et le Celtic n'est certainement pas anodin. Surtout lorsque l'on a que 23 ans et que l'accent du discours d'avant-match rappelle plus l'arrière-pays liégeois que le haché parler écossais. Pourtant, hier, c'est bien Nicolas Raskin qui a emmené les troupes de Philippe Clement face à l'ennemi séculaire. Au sens propre, avec le brassard de capitaine, mais aussi dans le jeu.

đŸ °ïž | Le brassard de capitaine donne des ailes à Nicolas Raskin ! 😍🇧đŸ‡Ș #RANCEL pic.twitter.com/fBc6N4gMs1 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 2, 2025

Après à peine six minutes de jeu, le milieu de terrain récupérait le ballon, s'appuyait sur un coéquipier, se projetait vers l'avant et cédait le ballon avec beaucoup de finesse à Ianis Hagi, qui concluait avec tout autant de classe. Une action limpide qui a permis à l'équipe d'ouvrir le score et qui a mis en lumière la générosité retrouvée de Raskin.

Les galères enfin derrière lui

La victoire 3-0 des Rangers pour son tout premier capitanat lui fera d'autant plus plaisir après des derniers mois très perturbés. La saison passée a ainsi été l'une des plus pénibles de sa jeune carrière. Dans un premier temps, c'est une blessure tenace qui l'a privé de douze des vingt matchs de la première partie de saison.

Le Liégeois a mis du temps à retrouver son rendement : Philippe Clement ne l'a fait débuter que cinq des dix-sept matchs de Premiership que comptait la deuxième partie d'exercice. Cette saison encore, une blessure l'a fait attendre jusqu'à la fin du mois de septembre pour honorer sa première titularisation.

Outre ces pépins physiques, Clement faisait aussi état de la concurrence, loin d'être négligeable dans le coeur du jeu chez les Rangers. Toujours est-il que depuis son retour fin septembre, Raskin apparaît transfiguré. Il n'a quasiment plus quitté l'équipe et livre de grosses prestations.

Ses 90 minutes le brassard autour du bras face au Celtic en sont la plus belle illustration mais ne doivent pas faire passer sous silence d'autres matchs références, comme sa masterclass contre Tottenham (partage 1-1). "Il y a quelques mois de cela, Nico n'était pas prêt pour être capitaine, mais il fait des pas en avant" a d'ailleurs déclaré Philippe Clement. Comment expliquer une telle résurrection ?

Nicolas Raskin v Tottenham 🇧đŸ‡Ș 🇬🇧12/12/24 pic.twitter.com/2rZ9YzQ3x9 — Declan đŸ„đŸ»‍♂ (@declan_19) December 14, 2024

Peut-être plus que d'autres joueurs encore, Nicolas Raskin a besoin d'enchaîner pour atteindre sa pleine carburation. L'ancien du Standard a besoin de savoir qu'il en a dans le moteur pour pouvoir se démener aux quatre coins du terrains comme il en a l'habitude. Pour pouvoir faire ressortir ses interventions pleines de personnalité et son caractère hyperactif. D'autant qu'évoluer dans une équipe qui prend le jeu à son compte chaque semaine en Ecosse lui permet également de briller dans des phases de possession.

Un retour en force qui s'annonce plus qu'intéressant pour 2025. Et qui pourrait, s'il continue de la sorte, lui permettre de toquer à la porte des Diables Rouges. Jamais dans sa carrière, Raskin n'a encore été appelé en équipe nationale. Il en était d'ailleurs très loin ces derniers mois. Mais des 53 joueurs convoqués par Domenico Tedesco depuis le début de son mandat, ils étaient plusieurs à ne pas afficher le même état de forme et à ne pas débarquer avec les mêmes certitudes.