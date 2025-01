Coup de théâtre dans le dossier Jean Butez !

Jean Butez semblait en route pour devenir le nouveau portier du Racing Lens, et enfin quitter l'Antwerp où il est sur une voie de garage. Mais apparemment, des complications de dernière minute auraient fait capoter le deal !

Jean Butez est dans une situation délicate. Le portier français a été mis de côté par l'Antwerp au profit de Senne Lammens et a même dû aller prendre du temps de jeu en U23 cette saison, étant devenu le n°2 du Great Old alors qu'il était, en début d'année, le gardien de but le mieux coté du pays.

Un départ cet hiver était inévitable et on pensait une solution toute trouvée : le natif de Lille allait retrouver le Nord de la France et signer au Racing Lens. Brice Samba quittant les Sang & Or, il y deviendrait le n°1, devant un certain Hervé Koffi.

Mais voilà, alors que le dossier prenait du temps à être finalisé, une nouvelle étonnante tombe ce vendredi après-midi : selon les informations de Foot Mercato, Butez ne signera finalement pas à Lens. Diverses complications, notamment un souci médical à la main, auraient fait capoter le deal.

La direction artésienne aurait mis un terme aux négociations avec l'Antwerp, et se cherchera donc une autre alternative à Samba. En attendant, Koffi recevra sa chance ce week-end et probablement durant les jours qui suivront.

Pour Jean Butez, c'est un coup dur. Le Français est toujours évalué à 4 millions d'euros et l'Antwerp ne le bradera pas, mais à 29 ans, il va falloir trouver une solution cet hiver pour ne pas perdre plus de temps encore.