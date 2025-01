"Il y a des discussions" : un titulaire du Sporting d'Anderlecht ne ferme pas la porte à un départ cet hiver !

Devenu titulaire au Sporting d'Anderlecht, Moussa N'Diaye jouirait de l'intérêt de Nottingham Forest. Dans une récente interview, il n'a pas fermé la porte à un départ cet hiver.

Talent de l'académie ASPIRE de Saly, au Sénégal, Moussa N'Diaye avait rejoint la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, en 2020. "Dans le but de progresser, même un an ou deux. Ronald Koeman m’appréciait beaucoup, mais après deux mois, il a été remplacé par Xavi. Avec l’arrivée de Marcos Alonso, il y avait trois arrières gauches, et je n’avais plus de place", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au média sénégalais Dsports.sn, cette semaine.

A l'été 2022, c'est au Sporting d'Anderlecht qu'il débarque finalement pour lancer sa carrière. Et après avoir connu des débuts plus difficiles, ainsi qu'une pubalgie, le voilà aujourd'hui titulaire sur le côté gauche de la défense bruxelloise.

"Je suis dans une très bonne dynamique, j'espère continuer. La saison dernière, une blessure m'a écarté des terrains pendant cinq mois. À mon retour, mon remplaçant (ndlr : Ludwig Augustinsson) s’était imposé. J’ai travaillé dur pour regagner ma place", a-t-il poursuivi.

Moussa N'Diaye pourrait-il quitter Anderlecht cet hiver ?

Le Sénégalais de 22 ans, titulaire depuis la fin du mois de septembre, a bien repris sa place. Il impressionne, à tel point qu'une écurie anglaise frapperait à la porte cet hiver : Nottingham Forest. Et Moussa N'Diaye n'a pas totalement écarté un départ.

"Il y a des discussions, mais je laisse cela à mon agent. Je reste concentré sur mes performances. Comme championnat, mon préféré reste l'Espagnol. J'aimerais vraiment y retourner", a-t-il ajouté. Nottingham et le centre de l'Angleterre, ce n'est pas vraiment la péninsule ibérique. Mais une offre du troisième de la Premier League peut-elle se refuser ?