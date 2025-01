Ancien pilier de JPL ce club peine à se réinstaller dans le monde professionnel : "Nous savions que ce serait compliqué"

L'histoire était belle suite à la faillite du club, mais à mi-saison, le club devra batailler à plusieurs niveaux en 2025 s'il veut rester au niveau pro.

Le Sporting Lokeren-Temse a fait son grand retour dans le football professionnel suite à sa promotion en Challenger Pro League. Cela s'est passé rapidement, peut-être un peu plus tôt que prévu, ce qui a nécessité un certain temps d'adaptation.

Le début de saison des Waaslandiens a été compliqué, mais ils ont depuis trouvé leurs marques dans l'antichambre de l'élite. Le club reste toutefois très proche de la zone rouge et n'est pas encore tiré d'affaire.

Pas prêt

En raison de la faillite de Deinze, il n'y a plus qu'un seul descendant direct ce qui permet aux Waaslandiens de respirer un petit peu : "Nous aurions dû faire bien mieux sur le terrain, avant de compter sur la faillite d'un autre club pour nous sauver", a confié Thomas Bernaert dans Het Nieuwsblad.

"Bien sûr, nous n'étions pas prêts. Nous avons dû nous adapter et grandir plus rapidement que prévu afin d'être conformes et à niveau, alors que nous ne pouvions pas encore le faire. Nous savions que nous aurions une saison difficile", admet le Directeur des opérations du club.

Pas assez de supporters ?

De plus, un autre souci est apparu en cours de route. Les supporters fidèles sont au rendez-vous, mais les tribunes de Daknam semblent parfois bien vides. Le club vise une moyenne de 3000 supporters, l'objectif à atteindre dans les mois et les années à venir, même si les tribunes étaient bien remplies lors du "Waasico" contre Beveren : "Nous avons une belle affluence, mais nous devons attirer plus de supporters dans le stade", déclare Bernaert à ce sujet.