Prolonger ou partir ? La MLS ou l'Arabie Saoudite ? La décision semble tombée pour Kevin De Bruyne !

Kevin De Bruyne semble de plus en plus loin d'une prolongation à Manchester City et de plus en plus proche de la MLS. Le San Diego FC, qui ne verra le jour qu'en 2025, est en pôle position depuis plusieurs mois déjà.

En fin de contrat au terme de la saison, Kevin De Bruyne est depuis longtemps cité sur le départ de Manchester City. Cet été déjà, l'Arabie Saoudite avait frappé à la porte pour le Diable Rouge, qui nous avait assuré lors de notre entretien au château Monrepos où séjournait l'équipe nationale pendant l'Euro qu'il allait disputer cet exercice 2024-2025 avec les Skyblues. Toutefois, il se dit depuis longtemps que De Bruyne ne prolongera pas son contrat avec le quadruple champion d'Angleterre en titre, alors que Pep Guardiola s'est agacé des multiples questions qu'il a récemment reçues à cet égard, en conférence de presse. Kevin De Bruyne se rapproche de la MLS Un départ au mois de juin semble donc de plus en plus probable, et deux options se dégagent depuis longtemps : l'Arabie Saoudite, mais aussi et surtout la MLS et la franchise de San Diego, qui ne verra le jour qu'à compter de la prochaine saison américaine et qui se montre très ambitieuse, avec l'envie de recruter plusieurs stars européennes. C'est cette tendance qui se dégage. Cette semaine, c'est le média anglais The Athletic qui affirme que Kevin De Bruyne a prévu de ne pas prolonger à Manchester City et que le futur club américain est en pôle position. Au mois d'octobre, le journaliste belge Sacha Tavolieri avait déjà déclaré que la préférence familiale, notamment de sa femme Michèle Lacroix, en termes de vie quotidienne se portait bien vers les États-Unis, et que la future franchise californienne se trouvait déjà en pôle position.