Saint-Trond affiche ses ambitions avec le retour de Lamkel Ze...et une autre arrivée remarquée au Stayen

Didier Lamkel Zé a officiellement été présenté par Saint-Trond. Les Canaris ont même annoncé l'arrivée d'un autre renfort.

Avec Didier Lamkel Ze, Saint-Trond apporte à son effectif une touche de talent et d'imprévisibilité certaine. "Nous savons ce que Didier peut apporter. Il a une explosivité inégalée et un sens des actions spectaculaires" le décrit le directeur sportif André Pinto.

"Avec Felice Mazzu, nous avons un entraîneur qui lui fait entièrement confiance et exploitera son potentiel. Nous sommes convaincus qu'il apportera une valeur ajoutée sur les flancs" ajoute-t-il.

En plus de Lamkel Zé, le STVV renforce également son attaque avec la sensation japonaise Hiiro Komori. Le jeune attaquant de 23 ans arrive de JEF United Chiba, où il a été le meilleur buteur de la deuxième division japonaise la saison dernière. Avec 36 buts en 73 matchs, Komori a le sens du but et des capacités techniques qui le rendent dangereux aussi bien du pied gauche que du pied droit.

Our new super Hiiro 🦸🏻‍♂️ pic.twitter.com/w8gGjAvQkv — STVV (@stvv) January 8, 2025

Deux renforts offensifs pour le prix d'un

Pinto est convaincu du potentiel de Komori : "Hiiro est une découverte tardive, mais son évolution au Japon prouve qu'il est prêt pour le passage en Europe. Sa soif de buts nous aidera à renforcer notre attaque".

Ses renforts ne peuvent qu'être bénéfiques pour le groupe : "Nous avons maintenant plus d'options pour pallier les blessures et élever notre niveau. Notre ambition reste de progresser au classement et de réaliser une solide deuxième moitié de saison".

Il faudra bien cela pour éviter les Playdowns. Saint-Trond est à quatre points de Westerlo, première équipe de la zone rouge, que les Canaris rencontreront ce weekend. Les nouvelles recrues ne devront pas tarder pour rendre l'équipe plus efficace dans le rectangle adverse.