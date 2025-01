Sébastien Haller sur le point de rejoindre l'ancien coach du Standard Ron Jans... pour mettre un attaquant prêté par Charleroi et un ancien Rouche sur le banc ?

Bien que décisif lors de l'épopée en Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller ne vit pas une après-maladie facile. Le buteur appartenant encore au Borussia Dortmund va revenir là où tout a commencé, et fortement concurrencer deux joueurs bien connus en Pro League.

En juillet 2022, Sébastien Haller quittait l'Ajax Amsterdam pour le Borussia Dortmund contre un chèque de plus de 30 millions d'euros. L'ancien attaquant de Francfort recevait alors l'opportunité de se battre pour le titre en Allemagne, dans une atmosphère survoltée.

Le rêve, qui a rapidement tourné au cauchemar. Car deux jours seulement après sa signature, Sébastien Haller se voyait diagnostiquer un cancer des testicules, qui a évidemment grandement bouleversé son quotidien.

De retour au mois de janvier 2023, il avait terminé la saison en boulet de canon, avec cinq buts et quatre passes décisives lors des cinq dernières rencontres de Bundesliga. Mais après ça, sa situation s'est gâtée.

En gros manque de temps de jeu, l'international ivoirien, décisif dans le sacre de son pays en Coupe d'Afrique des Nations malgré sa situation compliquée, a été prêté à Leganés, en Liga, au début de la saison. Il n'a pris part qu'à neuf rencontres, pour 30% de temps de jeu total.

Sébastien Haller direction Utrecht pour évoluer dans un noyau aux couleurs de la Pro League ?

Cet hiver, il vient toutefois de recevoir l'occasion de se relancer, dans un club qui lui est très particulier. En effet, l'ensemble de la presse allemande et néerlandaise rapporte que Sébastien Haller va casser son prêt en Espagne afin de revenir là où il s'est révélé, en marquant 51 buts et en délivrant 16 passes décisives en deux saisons et demi : à Utrecht.

La formation d'Eredivisie est la belle surprise du début de saison chez nos voisins néerlandais. Troisième derrière le PSV et l'Ajax et devant Feyenoord, Utrecht propose un jeu chatoyant sous les ordres... de l'ancien entraîneur du Standard, Ron Jans (on se rappelle son "tout à l'attaque" en bords de Meuse, qui n'avait pas très bien fonctionné mais qui colle très bien au style néerlandais), mais manque d'un réel buteur efficace.

Ils sont pourtant trois dans le noyau : le Néerlandais David Min, qui a marqué deux buts en quinze matchs, Anthony Descotte, le Belge prêté par Charleroi qui alterne entre le Jong Utrecht et l'équipe première, sans réellement peser, et le Néerlandais Noah Ohio, aussi passé par le Standard et actuellement blessé, qui demeure l'attaquant le plus prolifique, avec... quatre buts.

Utrecht est cependant bien l'une des meilleures attaques du championnat, avec 34 buts inscrits en 17 matchs. Mais personne n'a marqué plus que Noah Ohio, le Français Yoann Cathline et l'Américain Paxten Aaronson : quatre buts. Sébastien Haller, avec son efficacité, pourrait donc aider cet effectif qui comprend aussi Alonzo Engwanda (ex-Anderlecht) et Siebe Horemans (ex-Gand) à se rapprocher davantage du duo de tête.