Quelle après-carrière pour Jan Vertonghen ? Une option déjà écartée : "Je ne comprends pas les joueurs qui veulent faire ça"

Jan Vertonghen vit vraisemblablement sa dernière saison dans le football professionnel. Il grouille déjà d'idées pour la suite.

Pendant sa rééducation, il a parfois été question du rôle que Jan Vertonghen pourrait occuper dans le staff technique, après avoir continué à se montrer très actif pour le groupe. "David Hubert et moi en avons discuté", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "Nous nous sommes demandé ce que je pourrais représenter pour lui."

Mais il ne faut pas se l'imaginer dans le staff d'Anderlecht pour autant : "David sait que je suis toujours disponible pour donner mon opinion, mais je n'ai pas l'ambition de commencer une carrière dans le coaching, même si j'ai mon diplôme. C'était intéressant de voir l'autre côté du miroir, mais j'ai surtout appris que ce n'est pas pour moi".

Profiter de ce qu'il a toujours manqué jusqu'ici

Entraîner demande beaucoup de flexibilité, notamment en matière d'emploi du temps : "Je veux plus de liberté et de temps pour faire d'autres choses. Être entraîneur, c'est vraiment un travail de fou. Cela demande énormément de temps et génère beaucoup de stress. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens veulent faire ça", ajoute-t-il en riant. "Mais je les respecte énormément".

Ses projets pour l'après-carrière ? Deux priorités se dégagent : "J'ai envie d'être plus impliqué dans ma fondation et surtout de passer plus de temps avec ma famille. Cela fait déjà 25 ans que je passe des week-ends inhabituels. Ça me plairait d'emmener mes enfants à la mer ou dans les Ardennes. Juste danser, jouer au football, faire du vélo ou du paddle. En gros, faire ce que j'ai envie de faire".

L'ancien capitaine des Diables Rouges veut vivre sa vie à pleines dents "Je veux aussi aller aux Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. Si j'arrête bientôt, je veux partir au Rwanda en septembre pour le Championnat du Monde de Cyclisme. Ça me semble vraiment fantastique à vivre".