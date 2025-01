🎥 2 buts et 2 assists : le festival de Jérémy Doku avec Manchester City

Manchester City s'est fait plaisir en FA Cup, avec une victoire 8-0 contre Salford. Jérémy Doku a rapidement mis les Skyblues sur du velours.

Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour Jérémy Doku à Manchester City. Pep Guardiola a fait savoir qu'il n'était pas satisfait de son rendement et a joint les actes à la parole en le laissant sur le banc pendant l'entièreté des deux derniers matchs de Premier League, avec deux victoires à la clé.

Heureusement, le calendrier surchargé est là pour assurer à Doku de continuer à bénéficier d'un certain temps de jeu. Le Diable Rouge était ainsi titulaire pour ce troisième tour de FA Cup face à Salford, pensionnaire de quatrième division. Kevin De Bruyne était par contre réserviste.

Doku à nouveau à la fête

City n'a pas mis longtemps à se mettre en route, avec une première flèche décochée par Doku. Bien décalé sur la gauche du rectangle, l'ancien Anderlechtois a enroulé son ballon en un temps, sa reprise est entrée via le poteau (1-0).

Après Timothy Castagne, Amadou Onana et Wout Faes, c'est au tour de Doku de retrouver le chemin des filets, lui qui n'avait plus marqué depuis sept matchs.

Les jeunes Divin Mubama et Nico O'Reilly l'ont ensuite imité pour porter le score à 3-0 au repos. En deuxième mi-temps, Jack Grealish et James McAtee ont à leur tour alourdi la marque. Mais l'addition n'était pas clôturée, Doku l'a un peu plus salée en prenant en charge un penalty à vingt minutes du terme (6-0).

Auteur d'un doublé, il compte également deux assists, notamment grâce à McAtee, qui s'offrira finalement un triplé. Manchester City s'impose donc 8-0, un score fleuve bienvenu après ces dernières semaines éprouvantes.

