🎥 Il est inarrêtable ! Le jeune Diable Rouge Arne Engels continue d'affoler les compteurs avec le Celtic

Nouvelle victoire du Celtic, et nouvelle très grosse prestation d'Arne Engels. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le jeune Diable Rouge fait, encore, partie des hommes du match.

Humilié sur la pelouse des Rangers pour commencer l'année, le Celtic a, depuis, redressé la barre, avec deux victoires acquises face à St. Mirren et Dundee United. Ce samedi, le leader du championnat d'Écosse, avec quinze longueurs d'avance sur son rival, se rendait à Ross County, dixième.

Un déplacement qui n'avait pas l'air spécialement piégeux, mais qui a tout de même poussé le Celtic dans ses retranchements. Car si le club de Glasgow a bien ouvert le score, en fin de première période, Ross County a répondu à l'heure de jeu, depuis le point de penalty.

Le Celtic était en train de se mettre dans une situation délicate, mais c'était sans compter sur la fin de match tonitruante du jeune Diable Rouge Arne Engels, auteur d'une superbe première saison en Écosse.

Arne Engels buteur face à l’ancienne équipe de Kazeem Olaigbe ! pic.twitter.com/LUGWvLciQh — Prospect Belgium ūüáßūüá™ (@ProspectBelgium) January 11, 2025

Arne Engels, encore lui !

Dix minutes avant le terme, le médian de 21 ans a servi Furuhashi pour permettre au Celtic de faire un 1-2, avant de prendre ses responsabilités depuis le point de penalty, dans le temps additionnel. Et s'il a manqué sa première tentative, l'ancien du Club de Bruges et d'Augsburg a pu tenter une nouvelle fois sa chance, puisque le gardien avait quitté sa ligne avant l'envoi.

Le deuxième essai fut le bon pour l'homme en forme du Celtic, passeur décisif et buteur en dix minutes. En toute fin de rencontre, le Celtic a même fait 1-4, via McCowan. Arne Engels en est à deux buts et trois passes décisives au cours des cinq derniers matchs, et déjà à six buts et dix assists depuis le début de la saison. Une adaptation éclair dans un championnat qu'il découvre pourtant.