🎥 Sa célébration en dit long : Amadou Onana, jusqu'au-boutiste en diable, s'offre un but capital avec Aston Villa

Aston Villa s'est fait peur face à West Ham. Mais les Villans ont fini par émerger en deuxième mi-temps.

Pour ce troisième tour de FA Cup, Aston Villa recevait West Ham. Des Hammers qui voyaient Graham Potter s'asseoir sur leur banc pour la première fois. Le premier but de l'équipe sous son règne est tombé après neuf minutes, Lucas Paqueta profitant d'un contre bien mené pour ouvrir le score (0-1).

Amadou Onana a commencé la rencontre sur le banc. Boubacar Kamara et Ross Barkley étaient alignés derrière Youri Tielemans. Mais il a été invité à rentrer au jeu un peu plus tôt que prévu, lorsque Barkley s'est blessé après 20 minutes.

Le verrou a fini par sauter

Aston Villa a continué à chercher la faille mais s'est longtemps cassé les dents sur le bloc adverse. Il aura fallu une phase arrêtée et Amadou Onana pour faire la différence.

Sur un corner mal dégagé, le Diable Rouge a été plus réactif que la défense et le gardien des Hammers pour profiter du rebond et rétablir l'égalité avant la fin du dernier quart d'heure (1-1).

A scramble in the box, and Amadou Onana pokes it in for @AVFCOfficial ūü§©#EmiratesFACup pic.twitter.com/DydpUARPNd — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2025

Le vent avait tourné : cinq minutes plus tard, Morgan Rogers coupait un bon centre d'Ollie Watkins au petit rectangle, scellant la qualification de Villa (2-1).