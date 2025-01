Alexis De Sart enfin de retour, sur fond de revanche face au RFC Liège : "Personne n'a oublié ce qui s'est passé au match aller"

Le RWDM accueille le RFC Liège ce soir. Les Molenbeekois ont encore leur défaite d'il y a deux mois en travers de la gorge.

Au début du mois de novembre, le RWDM avait fini par rendre les armes face à la furia de Rocourt. Alors que les visiteurs avaient ouvert le score dès le quart d'heure de jeu, le RFC Liège avait fini par renverser la situation avec le but de la victoire signé Mohamed Moulhi dans le temps additionnel.

"On connaît l'importance de ce match pour les supporters, personne n'a oublié ce qui s'est passé au match aller ; on espère pouvoir faire un aussi bon match qu'à l'aller, tout en étant plus efficaces" explique Yannick Ferrera en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

De Sart et Biron, deux renforts pour la suite de la saison

Pour cette rencontre très attendue, Ferrera pourra compter sur Alexis de Sart. Le natif de Waremme a une nouvelle fois été retenu à l'infirmerie pendant la majeure partie du début de saison. Après avoir disputé 30 minutes lors d'un match amical pendant la trêve, il monte en puissance.

"J'avais repris les entraînements avant le départ en stage mais ça m'a fait du bien de faire une semaine complète à haute intensité. J'ai pu prendre part à tous les entraînements avec le groupe et jouer ces 30 minutes si importantes au niveau mental" explique-t-il.

Yannick Ferrera se réjouit également du retour de Mickaël Biron, rappelé de son prêt infructueux à Louvain : "Il va nous amener plus de profondeur en attaque, chose dont nous avions réellement besoin. Après, il ne faut pas s'attendre à le voir faire d'énormes différences dès le début car il est quand même resté plusieurs mois sans être titulaire. Il aura besoin de temps pour retrouver le rythme mais il a montré lors du stage qu'il était tout de même prêt à nous amener des choses".