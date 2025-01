🎥 Le héros de la soirée : un jeune Belge qualifie son équipe en FA Cup et se la joue Leo Messi

Norman Bassette aime les épreuves de Coupe. Après s'être distingué avec un assist contre Tottenham en League Cup, le Gaumais de 20 ans a une nouvelle fois frappé Sheffield Wednesday, en FA Cup.

Pourtant, l'ancien Malinois n'est pas forcément destiné à être dans la lumière, il est en effet resté assis sur le banc à côté de son entraîneur Frank Lampard pendant presque tout le match. Sa montée au jeu à deux minutes de la fin du temps réglementaire ne devait servir qu'à gagner du temps pour conserver ce score de 1-0 et assurer la qualification.

Sauf que dans le temps additionnel, Sheffield a glacé tout le monde en égalisant, emmenant tout le monde aux prolongations. De quoi offrir une demi-heure de jeu à Bassette.

Mais le score est resté en l'état à l'issue des 120 minutes. Tout s'est donc joué aux tirs au but. En assurant le cinquième envoi, Bassette avait au bout du pied le ballon de la qualification après le raté adverse.

L'attaquant belge n'a pas tremblé : même si le gardien est parti du bon côté, le ballon a bien fini au fond, ce qu'a célébré Norman Bassette avec une célébration signature de Lionel Messi.

Norman Bassette with the winning spot-kick to send @Coventry_City through to the #EmiratesFACup fourth round! đŸ©” pic.twitter.com/0Me5Va2Lm0