Manchester City rechute malgré un De Bruyne décisif, Chelsea s'enfonce

Manchester City enchaînait les bons résultats, mais a perdu ses premiers points de l'année en déplacement à Brentford. Chelsea, de son côté, ne va vraiment pas mieux.

La vie est plus belle quand Kevin De Bruyne est décisif. C'est ce que doit se dire Pep Guardiola, qui a encore pu compter sur le Belge pendant 90 minutes ce mardi - un troisième match consécutif sans sortir du terrain pour KDB, ce qui envoie un sacré message sur sa forme physique.

De Bruyne a qui plus est une nouvelle fois offert une passe décisive, comme contre West Ham, pour l'ouverture du score signée Phil Foden en seconde période. L'Anglais s'offrira ensuite un doublé et on pensait City sur du velours.

Deux buts tardifs de Brentford ont cependant fait perdre leurs premiers points en 2025 aux hommes de Guardiola, sans que Jérémy Doku puisse y faire quoi que ce soit puisqu'il est resté sur le banc toute la rencontre.

Rien ne va plus à Chelsea

Il y a pire forme, cependant, que celle de Manchester City en ce moment : celle de Chelsea. Les Blues ont en effet arraché en toute fin de match (90e+5) un piètre partage à domicile contre Bournemouth (2-2), et n'ont plus gagné en championnat depuis un mois. Roméo Lavia était titulaire, mais est sorti à l'heure de jeu (pas pour raisons physiques cette fois).