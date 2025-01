Un club de Pro League suit l'exemple d'Anderlecht avec un nouveau terrain...en plus d'un crowdfunding pour son école de jeunes

Au Beerschot, l'état des terrains à disposition est un sujet sensible. Mais la direction va finalement bien remplacer la pelouse (ou ce qu'il en reste) du Kiel.

Lors des derniers matchs face à Anderlecht et à l'Antwerp, Dirk Kuyt était tout simplement honteux de recevoir ses homologues avec un terrain pareil. Le staff et les joueurs commençaient déploraient depuis des semaines les conditions dans lesquelles les matchs et les entraînements devaient se tenir.

Kuyt se montrait assez fataliste sur les chances de voir la direction investir dans un nouveau billard. Le Néerlandais se préparait sans doute avoir des brouettes de sable ajoutées jusqu'en fin de saison pour tenter de boucher les trous.

Mais le miracle a eu lieu : le board anversois a annoncé avoir donné son feu vert pour la pose d'une nouvelle pelouse, les travaux devraient commencer en fin de semaine, avec l'objectif d'avoir un terrain praticable pour recevoir l'Union Saint-Gilloise le 26 janvier.

Mon royaume pour une pelouse

Les supporters étaient eux aussi catastrophés par l'état du gazon. L'un d'entre eux, Alexander Schellemans, un étudiant de 20 ans, a même été jusqu'à lancer un crowdfunding pour enjoindre la direction à faire le nécessaire.

Et l'argent récolté va servir, rapporte Het Nieuwsblad ! Mis au courant de cette cagnotte participative, le club va utiliser la somme récoltée pour également améliorer l'état des terrains du centre de formation sur la place de l'Université.