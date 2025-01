Anderlecht n'a pas le choix : la Coupe, ou pas de trophée pour la 8e année consécutive

Le match de ce jeudi face à l'Antwerp est peut-être déjà l'un des plus importants de la saison du RSC Anderlecht. Parce que la Croky Cup semble, d'un point de vue réaliste, le seul trophée que les Mauves pourront aller chercher cette saison.

David Hubert a bien sûr relativisé le caractère crucial de la rencontre de ce jeudi au vu des résultats récents - ou plutôt, il a rappelé qu'à Anderlecht, chaque match était important et chaque compétition était disputée avec pour objectif la victoire. "Si nous avions battu Bruges, ce match de Coupe n'aurait pas été moins important. La Coupe a toujours été importante pour nous", affirme le coach du RSCA.

C'est la prise de position qu'on attend d'un entraîneur d'Anderlecht. Mais il est aussi permis de prendre du recul et de regarder froidement les faits. Le club le plus titré du pays n'a plus remporté de trophée depuis 2017 et non pas le championnat mais bien la Supercoupe, dans la foulée du 34e titre de champion. Cette année, cela fera 8 ans sans titre.

La Coupe, objectif... principal ?

C'est d'ores et déjà la série la plus longue de l'histoire du club (ça l'est en réalité depuis longtemps, le RSCA n'ayant auparavant jamais fait plus de... 4 ans sans trophée), et comme un assoiffé sous un soleil de plomb, le supporter du RSCA ne regardera plus au flacon désormais pourvu qu'il ait l'ivresse. Une Croky Cup ? Cul-sec s'il faut.

Or, s'il y a bien une chose que les derniers mois ont démontré, c'est que cet Anderlecht-là aura bien du mal à espérer mieux cette saison. Avec un bilan de 0/12 contre Bruges et Genk, le Sporting a compris à la dure qu'il n'était pas au niveau des meilleures équipes du pays. En Playoffs, il faudra battre l'un et l'autre, et si possible pas qu'une fois, pour espérer aller chercher le titre.

Imagine-t-on vraiment Anderlecht champion cette saison ? En l'état actuel des choses, c'est impensable. Oui, le RSCA va se renforcer, mais Olivier Renard n'est pas le Roi Midas : il a hérité d'un noyau trop déséquilibré pour qu'un seul mercato suffise. Et Genk comme Bruges, de leur côté, ne resteront pas inactifs non plus, sans même parler des autres équipes - l'USG monte en puissance, La Gantoise doit se renforcer.

La Coupe est, sur trois matchs désormais, le chemin le plus direct vers un trophée. Il "suffira" d'éliminer un Antwerp déjà battu chez lui une fois cette saison, puis de sortir le grand jeu en finale pour gagner le match de l'année. Trois matchs réussis : ce serait insuffisant pour être champion, mais ce serait suffisant pour gagner la Coupe - et en l'état actuel des choses, le Lotto Park fêterait ça comme une Champions League. Cynique ou réaliste ?