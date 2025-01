Un tournant dans la course au titre en Premier League ? Grave blessure pour un cadre

Arsenal a décidément la poisse ces derniers mois. Après Bukayo Saka, un second cadre est désormais out pour le reste de la saison.

Est-ce un tournant dans la course au titre en Premier League ? Alors qu'Arsenal est relégué à 7 points de Liverpool, les Gunners ont perdu l'un de leurs maîtres à jouer pour le reste de la saison. Gabriel Jesus, auteur de 6 buts lors de ses 7 derniers matchs, ne rejouera plus en 2024-2025.

Dimanche dernier, Jesus était sorti sur civière lors de l'élimination d'Arsenal en FA Cup par Manchester United. On craignait naturellement le pire pour le Brésilien, et le pire a été confirmé ce mardi soir via un communiqué.

"Gabriel Jesus a subi des examens approfondis, des scanners et des examens spécialisés qui ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours et commencera bientôt son programme de récupération et de rééducation", annonce Arsenal.

Cela signifie donc tout simplement une fin de saison pour Gabriel Jesus, et c'est un gros coup dur pour les Gunners qui sont déjà privés de Bukayo Saka pour encore quelques semaines.