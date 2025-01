🎥 Ca n'était pas sa soirée : le vilain geste de Loïs Openda qui lui vaut l'exclusion

Leipzig rencontre quelques difficult√©s ces derniers temps. Lo√Įs Openda a laiss√© √©chapper sa frustration contre Stuttgart.

Hier soir, Leipzig a concédé sa cinquième défaite sur les neuf derniers matchs de Bundesliga. L'équipe d'Arthur Vermeeren et Loïs Openda (tous deux titulaires au contraire de Maarten Vandevoordt et Antonio Nusa) s'est inclinée 2-1 à Stuttgart.

Tout avait pourtant bien commencé pour les visitieurs, qui ont ouvert le score après dix minutes via Benjamain Sesko (0-1, score au repos). Mais le VFB est revenu au score en début de deuxième mi-temps sur un but 100% made in Pro League.

L'ancien Unioniste Deniz Undav a ainsi adressé une merveille de centre pour l'ex-Anderlechtois Jacob Bruun Larsen, décisif pour sa première titularisation. Un but crucial puisque Stuttgart allait même renverser complètement la situation dix minutes plus tard grâce à Nick Woltemade.

Jacob Bruun Larsen's first start for Stuttgart and he has just scored! pic.twitter.com/dleppXr08O — Danish Scout (@DanishScout_) January 15, 2025

Openda voit rouge

Les locaux ont conservé leur avantage jusqu'au bout en usant de toutes les ficelles. Auteur de 6 buts et 7 assists cette saison mais muet hier soir, Loïs Openda est apparu assez frustré, balançant un adversaire qui tentait de protéger son ballon le long de la ligne de touche.

L'arbitre n'a eu d'autre choix que de lui brandir la carte jaune. Déjà averti quelques minutes plus tôt, le Diable Rouge a pris sa douche un peu avant ses coéquipiers. Le seul Belge qui est sorti de la rencontre avec le sourire est Ameen Al-Dakhil, victorieux pour sa toute première titularisation de la saison.