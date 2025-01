Des regrets mais la victoire pour Anderlecht, qui prend une option sur la finale

Anderlecht s'est imposé face à l'Antwerp, mais aurait pu prendre une avance plus consistante encore avant le match retour dans cette demi-finale. Les Mauves, toutefois, s'en contenteront.

Et si c'était d'ores et déjà l'un des matchs de l'année pour le RSC Anderlecht ? Après un 0/12 contre les deux plus grands candidats au titre, les Mauves doivent se rendre à l'évidence : la Coupe est le titre le plus probable cette saison, et cette demi-finale contre l'Antwerp est donc cruciale.

On le sent d'ailleurs : la tension est palpable, et le duo Simic-Adryelson (titulaire surprise, preuve de la détresse défensive du RSCA) est avertie dès la 4e minute suite à une échauffourée avec le roublard Janssen. Mais Samuel Edozie, peut-être chauffé par la présence de Huerta sur le banc, est intenable : ses centres mettent le feu, sa frappe déviée par Lammens trouve le poteau (12e).

C'est ensuite Degreef, lui aussi en grande forme, qui réalise un enchaînement de folie et trouve le montant (16e). L'Antwerp tente de réagir : Kerk mène les assauts, sert Janssen qui force Coosemans à un arrêt peu orthodoxe (27e). Sur un contre, enfin, Anderlecht transforme l'essai : Edozie s'offre un déboulé et déclare Tristan Degreef, qui se récompense de son bon début de match (30e, 1-0).

Le match ira dans tous les sens avec un Antwerp dangereux sur corner, Coosemans se dégageant sur sa ligne (35e), mais aussi un peu perdu en contre face à des Maamar et Degreef très en jambes. La dernière occasion de la première période, cependant, est anversoises : une perte de balle offre un contre à Kerk qui lance Janssen, devant lequel sort bien Coosemans (40e).

Une victoire mais des regrets pour Anderlecht ?

Malgré la victoire, qui se dessine quand on comprend que l'Antwerp est dans un très mauvais soir, le RSCA aura des regrets : après deux poteaux déjà en première période, Jan-Carlo Simic trouvera lui aussi le montant sur corner (63e).

Après des semaines difficiles, Anderlecht aura au moins le mérite d'avoir disputé un match très solide, notamment dans le chef de Degreef et même du "ket" Maamar - mais les sceptiques n'auront pas été convaincus par un Luis Vazquez catastrophique que remplacera Keisuke Goto pour ses toutes premières minutes en équipe A. Le score ne bougera plus au terme d'une seconde période faiblarde, mais qui laisse le Sporting en position de force avant le match retour.