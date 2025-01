Joueur emblématique et apprécié en Pro League, Laurent Depoitre met fin à sa carrière : "Aucun club ne m'a donné envie de continuer"

Sans club depuis son départ de La Gantoise l'été dernier, Laurent Depoitre va, sauf surprise, raccrocher. Il n'exclut pas un dernier défi, à l'étranger, mais ce ne serait pas vraiment pour l'aspect sportif.

C'est un joueur singulier de notre championnat qui raccroche les crampons en ce début d'année 2025. On s'y attendait, mais Laurent Depoitre l'a confirmé dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

Passé par Alost, Ostende, Porto, Huddersfield et évidemment La Gantoise, où il a disputé 253 rencontres dans des compétitions belges et européennes, le buteur de 36 ans n'a pas trouvé de nouveau défi alléchant depuis son départ de la Planet Group Arena, l'été dernier.

Laurent Depoitre voulait une dernière expérience professionnelle, mais ne l'a jamais trouvée

En août, dans un autre entretien accordé à la DH, il avait déclaré chercher un nouveau point de chute, tout en soulignant qu'il n'était pas intéressé par les divisions inférieures. "J'attendais la fin du mercato d'été. En tant que joueur libre, je pouvais encore trouver un club en septembre, octobre ou novembre. Mais je n'ai rien trouvé qui me donnait plus envie que ça de continuer."

"Plusieurs clubs dans les divisions inférieures m'ont contacté et me demandent encore où je suis. On a parlé de moi à Alost, parce que je connais l'un des nouveaux investisseurs, mais ça n'a jamais été plus loin." Une rumeur qui avait vu le jour en toute fin d'année 2024. Depuis, Laurent Depoitre a diminué son entretien physique, et a commencé à penser à l'après-football.

"Je pense que c'est clair, je vais m'arrêter là. Sauf si une offre sympa venue de l'étranger se présente en dernière minute, mais ce serait surtout au niveau de la vie là-bas plutôt que du foot", a poursuivi celui qui a déjà annoncé sa retraite à ses proches, et qui souhaite passer l'année à voyager avec sa compagne anglaise afin de trouver un nouveau lieu de vie. Détenteur de la licence d'agent depuis novembre, mais pas obnubilé à l'idée de l'utiliser, il pourrait aussi passer son après-carrière en dehors du monde du football, selon ses dires.