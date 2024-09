Laurent Depoitre pourrait encore rendre de fiers services à bon nombre de clubs belges : "Je suis ouvert à pas mal de choses"

Cela fait plusieurs jours que le mercato est fini en Belgique. Les clubs ont fini de faire leur marché mais Laurent Depoitre est toujours à quai. À 35 ans, l'attaquant est encore susceptible de renforcer un club mais les possibilités semblent se restreindre.

Interrogé par La Dernière Heure, le grand Lolo est très clair : si même sa grand-mère a cru à sa retraite après les hommages rendus par La Gantoise, il ne veut pas raccrocher les crampons tout de suite.

"Je suis encore motivé, je me sens bien, je ne veux pas finir là-dessus. J'espère toujours trouver quelque chose qui m'intéresse pour continuer à jouer un an ou deux. Mais je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui m'excite vraiment" déclare-t-il.

Un dernier défi ?

Il s'est d'ailleurs gardé à niveau physiquement cet été et est ouvert à tout. Une dernière aventure à l'étranger le tente, mais il ne ferme pas la porte à la D1B : "A la base, je n'avais pas envie de redescendre de division, mais je ne ferme aucune porte. Il y a eu des pistes, dest ouches. Mais je ne vais pas continuer pour dire de continuer".

Depoitre reste donc déterminé à retrouver chaussure à son pied mais ne restera pas éternellement dans l'indécision : si rien ne bouge rapidement, il pourrait "en tirer les conclusions et se diriger vers autre chose" sans préciser la nature de cette autre chose potentielle. Le voir dans les nominés de La Gantoise pour le Hall of fame de la Pro League normalement réservé aux...retraités est-il un indice plus que sérieux ? Le principal intéressé n'a en tout cas encore rien annoncé.