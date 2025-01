🎥Sclessin s'en souvient encore : Gift Orban tente au Bayern Munich ce qu'il avait failli réussir au Standard...et fait bien rire l'Allianz Arena

Gift Orban évolue désormais à Hoffenheim. Là aussi, l'attaquant nigérian tente sa chance dans toutes les positions.

Un an après son départ de La Gantoise pour Lyon, Gift Orban a déjà également quitté les Gones. De plus en plus isolé dans le vestiaire lyonnais et surtout de moins en moins utilisé par Pierre Sage, l'ancien Buffalo a trouvé refuge à Hoffenheim.

Ses six premiers mois en Belgique, quand il marquait presque à chaque tir (20 buts en 22 matchs sur la deuxième partie de saison), semblent déjà bien loin. Il tente pourtant de faire retrouver cette magie avec la dose de culot qui ne l'a jamais quitté.

Pas en réussite

Au Standard, on se souvient notamment qu'Orban avait tenté sa chance sur un coup d'envoi, espérant lober Arnaud Bodart. Il y était presque parvenu : son ballon s'est écrasé sur le barre, un geste qui témoignait de sa confiance d'alors.

Gift Orban går fortsatt på vannet i Belgia.



Ny scoring mot Standard Liege i går, og ved avspark til annenomgang dæljet han bare ballen i tverrliggeren, han. Kan fort bli mer penger i Stabæk-kassa allerede til sommeren, dette. pic.twitter.com/BtG0hlDKSN — Adrian Richvoldsen (@Richvolds1) May 7, 2023

Hier soir, il a retenté le coup pour débuter la deuxième mi-temps, alors qu'il venait de monter au jeu au repos. Une audace monstre puisqu'Hoffenheim jouait sur le terrain du Bayern Munich et était déjà mené 3-0.

Son tir ne s'est pas avéré aussi spectaculaire qu'à Sclessin : là où Arnaud Bodart avait eu très chaud, Manuel Neuer a rapidement été chercher un autre ballon en voyant l'envoi filer mollement loin de la cible.