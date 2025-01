Officiel : le Club de Bruges perd l'un de ses talents, de retour dans son pays natal

Benjamin Thoresen Faraas est arrivé au Club de Bruges il y a deux ans pour la somme assez considérable de 850 000 euros. Aujourd'hui, le jeune Norvégien fait son retour au pays.

Benjamin Thoresen Faraas est l'un des nombreux talents du Club de Bruges qui fait actuellement sensation au sein du Club NXT. Le jeune attaquant n'a cependant pas encore eu l'occasion de rejoindre l'équipe première.

Le Norvégien de 19 ans est arrivé en provenance de HamKam dans son pays d'origine à l'âge de 17 ans et pouvait déjà se prévaloir de sérieuses références. Le jeune international norvégien a déjà joué à plusieurs reprises avec les U17 et U19 de son pays.

Son passage en Venise du Nord est cependant plus délicat. Cette saison, il a déjà disputé seize matchs, pour un but et une passe décisive seulement. En termes de temps de jeu, il n'a disputé que la moitié des minutes jusqu'à présent.

De retour en Norvège

D'ailleurs, son départ du Jan Breydel est désormais officiel : le garçon a signé aujourd'hui son retour en Norvège, du côté de Fredrikstad.

Il s'agit d'une équipe évoluant en première division et souhaitant l'intégrer à son noyau A. Si l'aspect financier n'a pas encore été entièrement dévoilé, Bruges pourrait tout de même réaliser une petite plus-value sur le jeune joueur acheté 850.000€.