Rik De Mil tremble pour celui qui est de loin son meilleur buteur : "Cela ne sent pas très bon"

Charleroi est revenu de La Gantoise avec un partage (1-1). Il a constaté que la prestation de ses hommes avait encore été assez inégale.

Comme la semaine dernière contre l'Union, mais cette fois sans jets de fumigène à accabler, Charleroi a laissé échapper son avantage d'un but de la première mi-temps. Au micro de DAZN, Rik De Mil regrettait le comportement de son équipe lors du deuxième acte.

"On a trop reculé. On n'était pas bien avec le ballon, on ne gagnait pas les duels. Je suis déçu du partage car en première mi-temps, on jouait très bien. On aurait dû tuer le match. Quand le jeu n'est pas top, tu joues bas. C'est à ce moment-là, qu'il faut casser des lignes et transmettre les ballons rapidement" analyse-t-il à chaud.

Le problème ? Toujours dans la tête

Chaque équipe a eu sa mi-temps : "Au repos, cela peut être 0-2, voire 0-3. On a joué trop long en début de seconde période. Après le 1-1, on a de nouveau joué notre football. L'objectif, c'est de jouer notre jeu pendant 90 minutes. Le scénario de la semaine passée était peut-être encore dans les têtes".

Charleroi n'était donc pas encore libéré : "Notre problème aujourd'hui, c'était dans la tête et pas physique. On est déçu d'un partage à Gand, c'est la preuve qu'on a quand même passé plusieurs étapes avec l'équipe".

Rik De Mil craignait surtout pour Daan Heymans, sorti blessé dans le temps additionnel après un solide choc avec Stefan Mitrovic: "Je n'ai pas encore vu Daan mais ça ne sent pas très bon. J'espère quand même avoir de bonnes nouvelles le concernant". Perdre Heymans serait un coup dur : avec huit réalisations, l'infiltreur est le meilleur buteur carolo, loin devant Nikola Stulic (4).